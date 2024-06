CdS – Napoli-Hermoso, la trattativa è ancora in piedi: i dettagli

Come sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la trattativa per Mario Hermoso è complicata, ma non è totalmente tramontata. Il Napoli ha voglia di chiudere l’affare ma secondo le proprie condizioni: Manna è stato chiaro e le richieste, dovessero superare i criteri della società di De Laurentiis, non verrebbero accolte. Il nodo principale da dover risolvere è relativo anche alle commissioni degli agenti. Infatti, data la condizione da svincolato, il calciatore avrà l’opportunità di ascoltare più offerte possibili nello stesso periodo, e di valutarne la più vantaggiosa anche sul piano economico.

Di seguito quanto riporta il quotidiano sportivo: “In piedi c’è sempre il discorso con Mario Hermoso, 29 anni, madrileno e reduce dal tramonto dell’esperienza inaugurata nel 2019 con l’Atletico: è svincolato, è un parametro zero, e Manna lo ha agganciato già da un po’. Parla con l’agente, trattano e ognuno fa le dovute valutazioni: Hermoso ha parametri ancora piuttosto elevati, storie che il Napoli non ha voglia di scrivere in questo modo. Serve tempo, ci sono alternative, non è mica l’unica soluzione possibile. Calma e sangue freddo”.