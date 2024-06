GdS – Mercato Napoli, i nomi sul taccuino di Manna per la fascia destra

Un ruolo su cui si rende necessario un intervento è quello dell’esterno di destra del nuovo centrocampo a quattro di Conte (che giocherà con un 3-4-3). Tra i nomi in cima alla lista c’è quello del brasiliano Vanderson, classe 2001 del Monaco.

Nato come centrocampista, il brasiliano ha finito per spostare il suo raggio d’azione e si è imposto definitivamente come terzino destro di spinta. Ottime doti atletiche, in particolare in fase di accelerazione, si è fatto apprezzare per le sue capacità tecniche – tra cui il suo controllo orientato – e offensive che lo rendono un giocatore ideale a tutta fascia, tale da poter essere impiegato potenzialmente anche come esterno d’attacco in caso di necessità.

Della trattativa ne ha parlato l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “E allora, l’altra priorità pre-ritiro sembra essere l’esterno, il ruolo più delicato – e spesso decisivo – dei sistemi di gioco con difesa a tre. Servono giocatori di gamba e di profondità, che sappiano venire anche in mezzo al campo a giocare la palla per creare superiorità numerica. Il profilo perfetto è quello di Vanderson del Monaco, in cima alla lista dei desideri di Manna e Conte. Compirà oggi 23 anni, e chissà che non possa arrivare con leggero ritardo un regalo da Napoli. La trattativa è in salita per la richiesta del club del Principato, che valuta Vanderson non meno di 30 milioni. Troppi al momento, ma si tratta”.

Tuttavia, come riporta lo stesso quotidiano, il giocatore brasiliano non è l’unico nome sul taccuino del Napoli. Infatti, oltre a lui c’è anche Amar Dedic, esterno destro classe 2002 del Salisburgo.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: “L’alternativa è Dedic del Salisburgo: costa meno (20 milioni) e ha una buona esperienza internazionale. Ma le idee sono chiare: un esterno dopo il centrale, per sentirsi sulla buona strada nel progetto di ricostruzione”.