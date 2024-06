CdM – Il Napoli incontrerà l’agente di Chiesa. Le ultime

La Juventus mette Federico Chiesa in vendita. Un sacrificio obbligato per Giuntoli, che attende proposte. Sulle tracce dell’ex Fiorentina ci sono Napoli e Roma. Le ultime sulla situazione di Chiesa le ha diffuse il Corriere del Mezzogiorno.

Il noto giornale locale fa sapere che il Napoli vuole fare la sua proposta. Intanto, Ramadani (agente di Chiesa) è atteso in Italia. Gli azzurri, però, non hanno alcuna intenzione di partecipare ad aste né sul cartellino né sull’ingaggio del calciatore che attualmente è di 5 milioni. Da Roma, fra l’altro, arrivano notizie sul mercato in uscita: la Roma è interessata a Politano.