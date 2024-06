GdS – Conte e Oriali pronti a convincere Di Lorenzo a restare: le ultime

Secondo quanto ripota l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, Di Lorenzo avrebbe parlato telefonicamente con Oriali e Conte. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Di Lorenzo non ha percepito la considerazione che pensa di meritare per il ruolo che ha all’interno dello spogliatoio. Conte e Oriali hanno già avuto contatti con Di Lorenzo, l’allenatore gli ha comunicato che lo ritiene incedibile, che lo vuole all’interno del Napoli che verrà, che ne apprezza le qualità umane e il valore in campo. Sulla stessa falsariga la telefonata di Oriali. All’inizio della prossima settimana, Conte incontrerà Mario Giuffredi, agente del giocatore. Il confronto servirà a ribadire l’importanza che Di Lorenzo ha nei suoi piani”.