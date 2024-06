Qualche mese fa, in onda sulla Bobo Tv, Marco Borriello, ex attaccante della Juventus, raccontava così gli allenamenti di Antonio Conte:

“Con Conte la seduta di allenamento era intensa, facevi tutto sui 20 metri, da vomito. Con lui ho vominato. Per far arrivare i battiti in alto ci mettevo tempo, il mio massimo era stato 184-185. Con lui sono arrivato a 196, era il 99% dello sforzo”.