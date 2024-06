Il quotidiano TuttoSport si è soffermato sulla grana Di Lorenzo e sulle possibili ragioni della sua volontà di andar via: “Tra l’altro la volontà di DiLo di andar via dalla formazione azzurra non nasce affatto da questioni economiche. Basti pensare che, eventualmente, a Torino guadagnerebbe la stessa cifra (3,5 milioni annui più bonus) che percepisce ora con i partenopei. Anche la durata contrattuale (scadenza 2028) sarebbe la medesima di quella attualmente in essere col club di De Laurentiis“.