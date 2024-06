L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla situazione relativa al sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano l’addio di Osimhen sembra ormai scontato anche se ad oggi non c’è un’offerta ufficiale. Come erede del nigeriano a Conte piace molto Viktor Gyokeres, svedese dello Sporting Lisbona. La trattativa non è semplice e nella lista c’è anche l’ucraino Artem Dovbyk, punto di riferimento del Girona. È forte fisicamente ed è bravo a dialogare con la squadra.