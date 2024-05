Piccari: “Fossi in Gasperini mi giocherei l’esperienza al Napoli”

Marco Piccari, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del futuro di Gian Piero Gasperini all’Atalanta. Il suo nome infatti, è tra quelli principalmente accostato al Napoli per la prossima stagione. A tal proposito, queste le sue parole.

Napoli può essere il cambiamento giusto per Gasperini?

“Se c’è una cosa che mi intriga del prossimo anno sono i cambiamenti in panchina. Credo che Gasperini debba salutare l’Atalanta per provare una nuova avventura. Ha fatto cadere il pregiudizio sui titoli vinti, deve far cadere il pregiudizio sul suo lavoro nelle big. Con grande fatica, ma questa esperienza al Napoli me la giocherei. Può iniziare un percorso nuovo a Napoli, magari valorizzando i giovani che non sono mai stati presi in considerazione”.