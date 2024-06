Porrini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1Station Radio. Queste le sue dichiarazioni: “Per ricreare certezze in uno spogliatoio, Conte è l’allenatore perfetto se non il migliore. L’importante è capire se tra lui ed il Presidente ci sarà feeling. Negli anni di gestione Adl, alcune rotture ci sono state proprio a causa dell’invadenza del Presidente del Napoli”.