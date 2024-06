Copa America – I convocati dell’Argentina per la competizione: ci sono parecchi “italiani” nei 26 dell’albiceleste

Stanno per avere inizi i tornei per Nazionali più importanti, e tra questi c’è anche la Copa America, che quest’anno si giocherà negli Stati Uniti. Detentrice del titolo l’Argentina di Lionel Scaloni, che proverà in tutti i modi a fare il suo personale triplete con quella del 2021 e la Coppa del Mondo del 2022. Nei 26 convocati del ct albiceleste tantissima Serie A, ben 5 i calciatori che provengono dal nostro campionato, 3 in attacco, tra cui un 2005. Si tratta di Martinez Quarta, passando per Leandro Paredes, per poi arrivare all’attacco, reparto foltissimo per i campioni del mondo, che hanno chiamato Lautaro Martinez, Nico Gonzalez, e il baby talento Valentin Carboni. Tantissimi anche gli ex Serie A, partendo da Romero, passando poi per De Paul e Di Maria, tutti al fianco di Messi, intoccabile con la 10 sulle spalle, pronti per lottare contro l’altra favorita, il Brasile di Vinicius Jr. Questo l’elenco dei convocati:

portieri: Emiliano Martinez, Armani, Rulli;

difensori: Montiel, Molina, Romero, Pezzella, Martinez Quarta, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, Tagliafico;

centrocampisti: Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, Enzo Fernandez, Lo Celso;

attaccanti: Di Maria, V. Carboni, Messi, Garnacho, Gonzalez, Lautaro Martinez, Alvarez.