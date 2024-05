Sky – Thiago Motta, domani l’incontro con Saputo. Pronto un triennale con la Juventus

Thiago Motta sarà presto il nuovo allenatore della Juventus e dunque il successore di Massimiliano Allegri. Domani giovedì 23 maggio, ci sarà l’incontro definitivo con il presidente del Bologna Joey Saputo. Dopo questo, verrà liberato dalla società e allora firmerà un triennale per i bianconeri con uno stipendio di circa 5 milioni di euro. Il tecnico italo-brasiliano, cercato in passato anche da Aurelio De Laurentiis come successore di Luciano Spalletti, lascerà la panchina dei felsinei dopo aver conquistato una storica qualificazione alla Champions League. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio.