L’umiltà di Raspadori, sempre disponibile con i tifosi

Giacomo Jack Raspadori, attaccante ormai amato dai partenopei, è stato uno dei protagonisti delle ultime due stagioni, fin dal suo arrivo in casa Napoli. Umile, gentile, sempre disponibile con i tifosi, forse l’unico che ad ogni allenamento trova del tempo da dedicare alle persone accorse ad aspettare fuori le porte del Konami Training Center. Una qualità da non sottovalutare.

Giacomo è riuscito a regalare più di una volta un sorriso ai napoletani, salvando diverse partite anche in questa stagione che non ha donato i risultati sperati. Ricordiamo il gol da record contro il Monza, dopo solo un minuto dal suo ingresso! Oppure il gol decisivo contro la Juventus segnato all’88’, dopo il rigore parato di Osimhen, quasi a ricordare il gol della scorsa stagione a Torino che portò alla vittoria del Napoli con l’1-0 al 93′ e che ha portato i tifosi a cantare, dopo tanto tempo il loro inno, “O surdato ‘nnammurato”

Non diversa la situazione in Champions League, decisivo in questa stagione il gol contro l‘Union Berlin. Secondo alcune notizie trapelate in questi giorni, tra cui una di Sky, Raspadori dovrebbe essere tra gli intoccabili di Conte, pronto a giocarne tante in azzurro.

I tifosi non possono che sperare di sognare ancora, anche grazie alla grinta del giovane calciatore romagnolo, e ripartire da zero con la nuova stagione.