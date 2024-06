Bargiggia: “Chiesa è sul mercato, la richiesta è di 30 milioni”

Paolo Bargiggia, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TVPlay, donando informazioni sul mercato della Juventus e dando spunti su un possibile acquisto del Napoli in casa bianconera:

“Di Lorenzo alla Juve? C’è una strategia per andare soprattutto alle condizioni che vogliono i bianconeri. C’è anche chi crede che Conte possa convincere Di Lorenzo a restare al Napoli. Conte ha sentito Di Lorenzo il giorno dopo l’annuncio ufficiale come nuovo allenatore del Napoli. Chiesa è sul mercato, non parla di rinnovo con la Juventus. La richiesta è di 30 milioni. Il rapporto con Giuntoli è buono, il club aspetta offerte. Non ci sono trattative formali da parte di Roma o Napoli.“