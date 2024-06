Cds – Napoli, a centrocampo confermati Lobotka, Anguissa e Folorunsho; Thuram, Kone e Hojbjerg i nuovi nomi

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato azzurro nell’edizione odierna: “Mercato Napoli in primo piano. Si muoverà qualcosa anche a centrocampo. Si valuterà Cajuste (che dal ritiro della Svezia rilancia la sua candidatura per una stagione da protagonista) e si ripartirà da Lobotka e Anguissa. Ma anche da Folorunsho. Servirà comunque un rinforzo, un giocatore dinamico, forte fisicamente, completo, che sappia fare varie cose. Khephren Thuram, anni 23, figlio di Lilian – compagno di Conte alla Juve – e fratello di Marcus, attaccante dell’Inter, è un profilo che intriga. Nazionale francese, gioca nel Nizza dal 2019. Marco Brescianini non è mai uscito dai radar. Ha 24 anni e il Frosinone dovrà cederlo dopo la retrocessione. Anche Manu Koné (23) del Borussia Mönchengladbach è un nome molto gradito, così come Pierre-Emile Hojbjerg (28), che lascerà il Tottenham avendo il contratto in scadenza tra un anno. Conte lo conosce molto bene“.