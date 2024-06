Rastelli: “Tra Osimhen e Kvara sceglierei Kvara, più adatto a Conte”

Massimo Rastelli, ex calciatore del Napoli, parla ai microfoni di Forza Napoli Sempre su Radio Marte, ecco il suo resoconto:

“Il Napoli giocherà con il modulo che Conte, che non è un integralista, penserà che sia quello giusto per le caratteristiche della rosa degli azzurri. In genere Antonio costruisce il sistema di gioco in base ai calciatori che avrà a disposizione.Con la Juve partì con il 4-2-4, poi virò sul 3-5-2 che è diventato il suo marchio di fabbrica. Al Chelsea però giocò con il 3-4-3, che potrebbe essere il modulo giusto visto che il Napoli ha tanti calciatori offensivi. Chi sacrificherei tra Kvaratskhelia e Osimhen? Per il gioco di Conte, a cui piace un attaccante che sappia fare da raccordo in attacco, forse sarebbe più adatto il georgiano. In tal senso penso che tra i due Conte ritenga più sacrificabile il nigeriano. Lobotka non penso avrebbe difficoltà nel centrocampo a due, è intelligente tatticamente, aggressivo e sa giocare con il pallone tra i piedi. Giocatori così evoluti possono giocare in vari modi. Nel 3-4-3 le mezze punte più adatte a giocare tra le linee probabilmente saranno Raspadori ma anche Politano, anche se nella fase passiva il sistema di gioco diventa 5-4-1”