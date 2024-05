La Repubblica – Silenzio stampa, segnale di impotenza del club

Il silenzio stampa è stato contestato duramente anche da La Repubblica che non approva la scelta di De Laurentiis e del club. Dopo il k.o. contro il Bologna in casa del Napoli, le forti contestazioni non sono mancate.

Queste le parole del quotidiano, che gioca sugli incassi del film dello scudetto, ricordo amaro di una stagione del tutto opposta all’attuale. “De Laurentiis — insultato anche lui nel finale dalla curva A — può consolarsi con gli incassi record del film scudetto. Il presidente ha ordinato alla fine il silenzio stampa: l’ennesimo segnale di impotenza di un club allo sbando“