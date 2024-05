Napoli-Bologna, sono tre i diffidati. I nomi

Oggi alle 18:00 il Napoli ospiterà il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. La sfida, valida per la 36esima giornata di Serie A, sarà un banco di prova fondamentale per Thiago Motta: in questa incredibile stagione, per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, deve battere i campioni d’Italia nel proprio stadio. Una prova di forza, dunque. Poco difficile guardando la stagione azzurra, ma di grande significato per i felsinei abituati a larghe sconfitte nel fortino di Fuorigrotta.

Occhio al Bologna, ma col pensiero a Firenze: Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono diffidati e, in caso di ammonizione durante la sfida, potrebbero saltare l’anticipo di venerdì alle 20:45 contro la Fiorentina.