Tricolore nel 1987: è storia partenopea

Nel lontano 1987 il Napoli divenne Campione d’Italia per la prima volta dopo 61 anni di storia. Il capocannoniere di quella stagione, in campionato, fu di Maradona che deliziò tutti con le sue giocate e con le sue partecipazioni alle reti degli azzurri. L’allenatore era Ottavo Bianchi, alla sua seconda stagione sulla panchina dei partenopei dopo un passato anche da calciatore, in futuro poi ci ritornerà nel 1991 in veste di allenatore.

Ad affiancare Diego, nell’organico a disposizione di mister Bianchi vi erano presenti anche campioni dal calibro di Giordano, Renica, Carnevale, Ferrara, Bruscolotti e molti altri che hanno contribuito alla storia del Napoli. Tra i tifosi c’era così tanta euforia che gli ultras della Curva B tentarono di far eruttare al Vesuvio fumo tricolore tramite fumogeni gettati nel vulcano. Chiaramente i risultati furono vani ma è solo una piccola parte di ciò che accadde tra le vie del capoluogo campano durante i festeggiamenti dello storico, primo, tricolore.