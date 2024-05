Stadio Napoli, Simeone: “A Bagnoli? Impossibile, ma riqualificheremo il Maradona”

Il consigliere comunale di Napoli Nino Simeone è intervenuto a Radio Marte per parlare della questione stadio.

Ecco le sue parole: “Su Bagnoli l’ipotesi più percorribile potrebbe essere quella che il Napoli realizzi a Bagnoli un centro sportivo. Andrebbe capito, però, cosa vuole fare e quanto vuole investire la SSC Napoli. C’è grande attenzione, c’è grandissima disponibilità, ovviamente però ci sono anche altri partner, altri interlocutori, istituzionali e privati, che hanno interesse su quell’area”.

Poi Simeone ha continuato: “Per la costruzione dello stadio lì non ci sono le condizioni, per problemi paesaggistici e ambientali. Era una visione. Ora bisogna concentrarsi sulla riqualificazione del Diego Armando Maradona soprattutto per offrire a Napoli una sede per gli Europei”.

Infine, il consigliere comunale ha concluso: “Per la bonifica di Bagnoli sono stati sbloccati dal Governo 1,2mld di euro che è tanta roba. Fino ad oggi – negli ultimi 10-15 anni – non più di 500mln. Adesso la bonifica delle aree a terra, prevista in 4 anni, prevede infrastrutture stradali, sottoservizi, soprattutto il collettore fognario del Vallone di S. Antonio, importantissimo per la città, e poi la riqualificazione del parco urbano. Poi ci sono anche progetti privati per costruire anche abitazioni che poi è il vero sogno dei napoletani: riqualificare l’area restituendola alla città con insediamenti abitativi degni di questo nome, con alberghi. Insomma, riportare ai vecchi fasti una zona splendida come Bagnoli”.