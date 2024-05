CdS – Reazione di ADL dopo Napoli-Bologna: ora si pensa al futuro

Il Corriere dello Sport riporta l’espressione di Aurelio De Laurentiis nel post partita. Il presidente del Napoli è in tribuna, ha uno sguardo sconsolato, ma deve pensare al futuro e alla rifondazione che avverrà già a partire dai prossimi giorni.

Bisogna ripartire, infatti, dal nuovo allenatore. Già conosciuti i nomi di una possibile futura panchina. In pole: Gasperini, l’allenatore sta andando alla grande con l’Atalanta. La squadra si trova ora in finale di Europa League e in lotta per trattenere l’ultimo posto in Champions nella classifica di Serie A. Conte risulta ancora un rischio, un rischio da correre. L’allenatore è nei sogni azzurri già dallo scorso ottobre; infine, per il momento, Pioli e Italiano.