Iannicelli: “Rabbrividisco alle parole di Calzona! Quadro buio”

Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte. Il noto giornalista non ha nascosto le sue preoccupazioni dopo la conferenza stampa pre Napoli-Roma del tecnico Calzona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sono molto preoccupato, se ripenso alla conferenza stampa di ieri rabbrividisco per le parole di Francesco Calzona. Finché certe cose le diciamo noi giornalisti ovvero finché siamo noi a scrivere che manca la voglia di vincere e di non prendere gol, fa parte della critica e delle osservazioni; se lo dice il mister, invece, vuol dire che tra allenatore e squadra siamo alla rottura completa. Io non riesco a capire che luce possa accendersi domani contro la Roma: vedo un quadro super buio e neanche una piccola fiammella”.