Gazzetta – Kvaratskhelia, sirene dalla Premier: lo vuole una big!

La Gazzetta dello Sport fa sapere che si è fatta avanti un’altra pretendente per Khvicha Kvaratskhelia: si tratta del Manchester City. I campioni del mondo in carica si aggiungono alla folta lista. Anche il Barcellona, che ha messo nel proprio mirino Stanislav Lobotka, vorrebbe acquistare il talento georgiano. Nei prossimi giorni, Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara, è atteso a Napoli per la firma del rinnovo del contratto. Vedremo se si tratterà di una formula alla Victor Osimhen, per creare le condizioni di un addio soddisfacente per entrambe le parti in causa, oppure un modo per continuare la storia con il club azzurro.