Rinnovo Kvaratskhelia, la prossima settimana sarà decisiva: gli aggiornamenti

La SSC Napoli della prossima stagione sarà molto diversa da quella che si appresta a concludere l’attuale deludentissima stagione calcistica. Lasceranno la squadra alcuni importanti punti di riferimento come Piotr Zielinski e Victor Osimhen, ma il club partenopeo farà il possibile per mantenere ancora in rosa Khvicha Kvaratskhelia con un rinnovo contrattuale che lo protegga dall’interesse che – affermano dalla Georgia – il Barcellona mostrerà nelle prossime settimane. La prossima settimana sarà in Italia Mamuka Jugeli, l’agente del giocatore, per incontrare De Laurentiis.