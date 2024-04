Del Genio: “Napoli, manderei via tanti calciatori. Serve una rivoluzione totale“

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’: “Il Napoli non è in grado di proporre nulla. Qui nessuno sta pensando che i calciatori non si impegnano volontariamente, stiamo semplicemente analizzando una situazione dalla quale se ne esce cercando di interrompere quanti più rapporti contrattuali è possibile, insomma una rivoluzione. Questo deve essere l’obiettivo del Napoli – aggiunge – e da tifoso mi auguro sia anche il pensiero di De Laurentiis. Sapete quanti calciatori manderei via? Più giocatori possibili”.