Collovati: “Prossimo allenatore del Napoli? Dubbi su Conte, ma su Gasperini…”

L’ex difensore Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei Tv per parlare della situazione del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Prossimo allenatore? Difficile dirlo, parliamo di una società che ha cambiato 10 allenatori negli ultimi 10 anni. Ci vuole un tecnico che vada d’accordo con De Laurentiis, che riesca ad imporsi con le proprie idee. Diciamo Conte? Vi dico lui, ma magari lui dice di voler Lukaku ed altri calciatori e magari De Laurentiis dice di no. Quindi ci vuole un allenatore che possa rilanciare il Napoli, adeguandosi alla stessa società. Per Conte ho qualche perplessità, per l’ingaggio, per la squadra che lui probabilmente vorrebbe considerando che calciatori del calibro come Osimhen e Zielinski vanno via. C’è poi anche Gasperini, un allenatore di livello, che fa giocare bene le sue squadre. Un tecnico come Gasperini vuole carta bianca, ma l’avrebbe a Napoli? Questo è ciò che mi chiedo”.