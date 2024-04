Napoli-Roma, Paredes e Llorente salteranno la partita

Dopo soltanto sei minuti dal fischio di inizio di Roma-Bologna, il centrocampista argentino Leandro Paredes subisce l’ammonizione che gli costerà la partita fuori casa contro il Napoli (e non la partita di recupero contro l’Udinese!). L’arbitro Fabio Maresca ha ammonito il calciatore giallorosso, diffidato, e Zirkzee per proteste e reciproche scorrettezze.

Non è l’unico ad essere diffidato ed aver ricevuto un cartellino giallo. Anche Diego Llorente, difensore giallorosso, salterà la partita.

Napoli-Roma si disputerà domenica 28 aprile alle ore 18:00. Partita fondamentale per entrambe: la Roma dovrà mantenere il proprio posto in zona Champions, il Napoli dovrà conquistare un posto in zona Europa e riconquistare la fiducia dei propri tifosi.