Conte, precedenza al Milan! Ma ADL farà di tutto per convincerlo. Le ultime

Alla luce delle ultime indiscrezioni di mercato, sembra che il Napoli di Aurelio De Laurentiis abbia puntato tutto su Antonio Conte per la panchina della prossima stagione. Il presidente partenopeo ha in mente il tecnico italiano, è la sua priorità assoluta e che farà di tutto per convincerlo ad accettare la proposta di allenare il club azzurro. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi di De Laurentiis, al momento non sembra esserci alcun accordo con Conte. Il tecnico ex Inter sembra ancora indeciso sul suo futuro e sembra preferire altre destinazioni, come ad esempio il Milan. È noto che Conte ha avuto contatti con i rossoneri anche in passato e che potrebbe decidere di dare priorità alla squadra di Milano. Nonostante questa incertezza, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di arrendersi e continuerà a corteggiare Conte nei prossimi giorni o settimane. Il presidente del Napoli è determinato a mettere il tecnico italiano alla guida della sua squadra e farà di tutto per convincerlo a accettare l’offerta. D’altro canto, va sottolineato che il Napoli non è la priorità di Conte in questo momento. Il tecnico sembra preferire altre soluzioni e potrebbe essere più propenso ad accettare una proposta da parte del Milan, considerando che Stefano Pioli con buone probabilità andrà via a fine stagione. Per dovere di cronaca, sottolineiamo anche che l’attuale tecnico rossonero è nella lista di ADL. In ogni caso, la situazione resta ancora incerta e solo il tempo potrà dirimere i dubbi su quale sarà la scelta finale di Antonio Conte. Nel frattempo, De Laurentiis continuerà a lavorare duramente per portare il tecnico italiano a Napoli e dare una svolta alla prossima stagione.In conclusione, nonostante le difficoltà e le incertezze del mercato, il desiderio di Aurelio De Laurentiis di avere Antonio Conte come allenatore del Napoli sembra essere più forte che mai. Resta da vedere se il tecnico accetterà la proposta o se preferirà altre destinazioni, ma una cosa è certa: il presidente partenopeo non mollerà facilmente e continuerà a lottare per il suo obiettivo fino alla fine.