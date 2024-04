L’Udinese cerca un allenatore: opzione Cannavaro, avviati i contatti

L’Udinese non sta vivendo una stagione semplice, come dimostrano i numeri: a poche giornate dalla fine del campionato la squadra è quartultima, appena un punto fuori dalla zona retrocessione e non trova la vittoria in campionato dalla trasferta di Roma contro la Lazio, l’11 marzo. Nonostante la vicinanza al termine della stagione di Serie A, il presidente Soldati ed il suo staff stanno valutando l’opzione dell’esonero di Gabriele Cioffi per trovare la salvezza tramite un nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i vari nomi in lizza c’è anche quello di Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli e Juve e vincitore di un pallone d’oro. Proprio negli ultimi giorni, Cannavaro ha dichiarato la sua disponibilità ad una nuova avventura come allenatore dopo l’esperienza in Cina ed è già stato contattato dalla squadra Friulana.