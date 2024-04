Contestazione ad Empoli dopo l’ennesima sconfitta, il Napoli valuta il ritiro

La stagione del Napoli è rovinosa: un anno dopo lo scudetto, la squadra che ha visto susseguirsi 3 diversi allenatori è ora all’ottavo posto, distante 7 punti dalla zona Champions (con la la Roma che ha due partite da recuperare) e con sole 5 partite a disposizione. Nella giornata di ieri, gli azzurri hanno subito la decima sconfitta stagionale in Serie A perdendo per 1-0 in casa dell’Empoli e ricevendo una nuova contestazione da parte delle centinaia di tifosi giunti fino in Toscana. Oltre a ciò, pare ci siano stati anche problemi tra i giocatori all’interno dello spogliatoio tra il primo ed il secondo tempo.

Adesso la situazione sembra irrecuperabile, ma il presidente De Laurentiis vuole farsi sentire per trovare una risposta dai giocatori, o almeno provarci. Il patron, subito dopo la fine della partita, ha infatti comunicato alla squadra la sua intenzione di indire un ritiro che duri fino al termine della stagione calcistica. La scelta non è ancora definitiva, ma arrivati a questo punto sembra essere l’unica soluzione per spingere i calciatori a dare il massimo fino alla fine.