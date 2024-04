Modugno: “ADL mette i soldi, è giusto che comandi. Manna è maturo”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte per parlare del nuovo ds del Napoli Giovanni Manna.

Ecco le sue parole: “C’è qualche perplessità dei tifosi su Giovanni Manna? E’ giovanissimo, ma non ha 18 anni: ne ha 35, è maturo per ricoprire ruoli importanti. L’azienda Juventus forma i dirigenti e gli dà un certo tipo di struttura. Sarà la sua prima volta da Direttore Sportivo in una grande piazza in maniera autonoma, ma gli va data fiducia e non va giudicato a priori”.

Poi Modugno ha continuato: “Aurelio De Laurentiis autoritario? I presidenti ci mettono i soldi e giustamente comandano. Manna ci metterà il suo e Napoli dovrà mostrarsi matura e non avere un atteggiamento pregiudizievole. Anche Giuntoli era giovane e non abituato al mondo Napoli e alle sue pressioni. Ha fatto un percorso importante ed è arrivato allo Scudetto. Manna proverà a fare lo stesso percorso. Fare diffidenze legate alla sua età è cosa non giusta”.