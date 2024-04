Fedele: “Rivoluzione Napoli? ADL è indeciso, servono 7 acquisti”

In un intervista a Radio Marte, Enrico Fedele ha parlato del Napoli e del futuro del club.

Ecco le sue parole: “Bisogna fare piazza pulita, dopo quest’anno? Servono 6-7 giocatori… Si è deciso di puntare su un DS giovane, quindi servirà anche un allenatore di polso, altrimenti chi la gestisce, la squadra? Chi comanda? Se lo chiedono anche i giocatori… Il carisma si ottiene con i risultati, non a parole: non con il possesso palla, ma vincendo. Aurelio De Laurentiis appare molto indeciso, non sa se ripetere la mezza rivoluzione che fece quando non rinnovò il contratto di Mertens, Insigne, vendette Allan, Fabian Ruiz e Ospina…”.

Poi Fedele ha continuato: “All’epoca gli andò bene, ma perché pescò bene l’anno successivo; tuttavia, dopo lo Scudetto gli è andata male, perché ha pescato male dal mercato. Il calcio deve essere fatto da chi è pratico di calcio, non leggendo i giornali. Se sei edicolante, non diventi giornalista perché sei a contatto con i quotidiani. Io vengo dal mondo dei cavalli, per questioni di famiglia, e dico una cosa: nelle corse, c’è l’allenatore e c’è il driver; sono due cose diverse, perché il primo ferra il cavallo, gli torce la coda, ma a tirare le redini ci pensa il driver. Ognuno deve fare il suo mestiere” .