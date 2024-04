CdM – Calzona riparte dai titolarissimi, possibilità per Ngonge? Le ultime sulla formazione

Dopo l’inutile e deludente pari contro il Frosinone, il Napoli ritornerà in campo domani alle 18. A Empoli non è concesso nessuno errore: i tre punti sono diventati un obbligo, il pari non è nemmeno una lontana opzione. Figuriamoci la sconfitta. Contro i ragazzi di Nicola dovrà scegliere in campo il miglior Napoli possibile: fisicamente e mentalmente.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, pare che Calzona sceglierà i titolarissimi. Zielinski è leggermente favorito su Traorè. Politano dovrebbe partire titolare lasciando spazio a Ngonge a gara in corso.