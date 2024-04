Grande accoglienza per Mertens a Castel Volturno: il belga ha fatto un regalo al mister

Ieri Dries Mertens ha fatto visita ai suoi ex compagni a Castel Volturno. Il Mattino rivela un particolare sul suo incontro con la squadra: “Ieri l’attaccante belga si è fiondato a salutare la squadra che si stava allenando e con lui c’era il suo piccolo campioncino con la maglietta azzurra del Napoli con scritto Ciro e il numero 14. Ha fatto un regalo speciale al mister Calzona, che conosce molto bene per i suoi trascorsi da vice Sarri e Spalletti: una maglietta con il numero 10 del Galatasaray, squadra in cui milita attualmente. Oggi farà ritorno in Turchia per riprendere gli allenamenti”.