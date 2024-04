Fiorentina-Viktoria Plzen – Le formazioni ufficiali del quarto di ritorno di Conference League

La Fiorentina allo stadio Artemio Franchi affronta i cechi del Viktoria Plzen, in una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’Italia. In caso di vittoria dei viola e di passaggio del turno dell’Atalanta contro il Liverpool il belpaese si aggiudicherebbe con certezza il quinto slot per la prossima Champions. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano vuole arrivare in fondo alla competizione, e per questo ha bisogno dei suoi interpreti migliori in una sfida da dentro o fuori. In attacco c’è Andrea Belotti, che verrà supportato da Nico Gonzalez, Beltran e Kouame. Questi gli 11 scelti dal tecnico ex Spezia:

Fiorentina (4231) – Terracciano; Dodo; Milenkovic; Ranieri; Biraghi; Arthur; Mandragora; Beltran; Nico Gonzalez; Kouame; Belotti