Dalla Spagna – Guido Rodriguez-Napoli, trattativa avanti ma il calciatore aspetta due big spagnole. Le ultime

Guido Rodriguez potrebbe essere uno dei rinforzi per il Napoli in vista della prossima stagione. Il mediano del Betis è salito ai primi posti della lista della dirigenza partenopea, stando alle ultime indiscrezioni. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Estadio Deportivo, egli ha scelto di lasciare il Betis Siviglia a parametro 0. La sua intenzione sarebbe quella di rimanere in Spagna, tant’è vero che c’è l’interessamento di Barcellona e Atletico Madrid, ma in caso questo non si concretizzasse, ascolterebbe la proposta del Napoli. Più lontane le piste che portano a Milan, Inter e Juventus, che hanno chiesto informazioni a riguardo. Il quotidiano, riporta anche l’intenzione dell’entourage del giocatore, secondo cui nulla è ancora chiuso, ma tutte le porte sono aperte per richiesta dello stesso Rodriguez. Dunque, la trattativa con il Napoli proseguirà, a meno che non arrivino novità da Barcellona e Atletico Madrid.