Dall’Argentina – Guido Rodriguez-Napoli, trattativa in fase avanzata. Possibile arrivo a parametro 0

César Luis Merlo, giornalista ed esperto di mercato argentino per conto di TyC Sport, ha rivelato una notizia di mercato riguardante il Napoli. Guido Rodriguez, centrocampista classe 94 in forza al Betis Siviglia, sembra essere vicino al Napoli. Le trattative perché vesta in azzurro sono in fase avanzata, ed al momento, il suo approdo all’ombra del Vesuvio è per lui l’opzione più probabile. Il suo contratto scadrà quest’estate, dunque, si tratterebbe di un arrivo a parametro 0. “Guido Rodriguez, il cui contratto con il Betis scade il 30 giugno, mantiene trattative avanzate per firmare con il Napoli. Anche se ad oggi non è chiusa, è l’opzione più concreta per l’argentino”.

🚨Guido Rodríguez, cuyo contrato con el Betis termina el 30 de junio, tiene negociaciones avanzadas para fichar en el Nápoli.

*️⃣Si bien hoy no está cerrado, es la chance más concreta para el argentino. pic.twitter.com/ygVIFUdrRU — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 17, 2024