Corbo senza misure: “Spalletti? Da lui sono partiti i mali del Napoli, che ipocrita!”

Il giornalista Antonio Corbo, è intervenuto ai microfoni di Radio Capri per dimostrare i motivi della pessima stagione del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Spalletti è il primo colpevole del declino del Napoli. Non si lascia una squadra dopo lo scudetto, inventando la scusa, la favoletta, “me ne vado per amore“. Io non voglio più lavorare qui perché non ci sono più le condizioni per lavorare bene, invece si è nascosto dietro una colossale bugia, dicendo che se ne andava per troppo amore per la città e poi è saltato sul primo treno utile, quello della Nazionale. Questa ipocrisia a me non piace, sono contro l’ipocrisia”.