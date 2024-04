Caressa: “Bisogna analizzare un dato impressionante del Napoli di quest’anno, vi dico”

Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha analizzato il match Napoli-Frosinone sul suo canale Youtube, “Top 11 della Settimana”. Ecco cosa ne pensa:

“Cheddira ha fatto una grandissima partita segnando due reti che lasciano ancora speranze di salvezza alla Frosinone. Ma non posso non parlare della difesa del Napoli che è stato un disastro. Vi ricordo che l’anno scorso con Spalletti era stata uno dei punti di forza mentre in questa stagione è una delle tante debolezze di una squadra irriconoscibile. Mi fa impressione vedere un dato: i 51 punti di vantaggio/ svantaggio tra i due anni. Vuol dire che non ha funzionato nulla tra giocatori, allenatori e società. La responsabilità è di tutti ma penso che ci sia stato il contraccolpo della vittoria. Me lo aspettavo ma non i questi termini. Tra l’altro, il Napoli avrebbe potuto ancora sperare in un posto in zona Champions con un filotto di vittorie. Pensavo che dopo la vittoria contro il Monza si sarebbe riaccese la lampadina ma evidentemente la luce è troppo intermittente per poter ancora sperare in un obiettivo del genere“.