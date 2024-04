Tarallo: “Nessuna papera di Meret, tiro impreciso di Rrahmani”

L’ex preparatore tecnico dei portieri del Napoli, Luciano Tarallo, si esprime ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso del programma Punto Nuovo Sport difendendo il portiere azzurro, Alex Meret.

Il portiere ha commesso vari errori che gli sono costati l’insufficienza, ma non sono abbastanza da far dimenticare le sue azioni di salvataggio:

“Il mio voto a Meret è 5, per due motivi: para il rigore con grande freddezza ed evita l’umiliazione nel finale con una grande parata. Poi fa un errore e commette la stessa leggerezza di Empoli, ma l’errore fa parte della crescita. Tutti sbagliano, anche Osimhen che si divora un gol fatto su lancio proprio di Alex. L’errore di Meret, però, stavolta mi fa arrabbiare, perché ripetere quanto visto due anni fa è imperdonabile per un giocatore del suo livello.“

Su Rrahmani: “Il passaggio è il fusibile del calcio, senza questo non si accende la manovra. Se inizi male, finisci peggio e il passaggio iniziale di Rrahmani è brutto quanto l’errore di Meret. La palla gli è rimbalzata davanti e lo ha messo ancor di più in difficoltà. La costruzione è stata pessima e la rete di Cheddira lo testimonia. Va corretto quanto prima in allenamento.“

Il futuro di Meret non può dipendere da quest’errore, errore con più di un colpevole: “Non deve preoccupare, il suo errore non è una papera. Questo è stato un errore di concetto, che fanno tanti portieri. Mettere ora la figura di Meret in discussione non è giusto, ripeto: Rrahmani poteva dargliela meglio, la palla gli arriva troppo battente.“