CDS – Il Napoli continua ad inseguire Sudakov: la richiesta è di 50 milioni di euro

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli sta continuando a trattare Sudakov, talentuoso centrocampista dello Shakhtar Donetsk: “Un anno fa era Gabri Veiga, che poi ha scelto l’Arabia proprio perché il Napoli non è riuscito a piazzare il centrocampista polacco che andrà via a parametro zero. Oggi il sogno è Georgiy Sudakov, fantasista dello Shakhtar Donetsk seguito pure dalla Juventus, ma anche in questo caso servono almeno 50 milioni. Insomma, ammesso che qualcuno pagherà la clausola di Osimhen (120-130 milioni a seconda del club) il Napoli deve entrare nell’ottica di reinvestire tutto per ripartire. Gli errori si pagano a caro prezzo: due sessioni di mercato fallimentari hanno portato al disastro attuale, da giugno si dovrà voltare pagina. In tutti i modi.”