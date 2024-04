Il Mattino – Napoli-Frosinone, Calzona contro Di Francesco, la loro amicizia

Era la stagione 2020-21, quando Francesco Calzona, c.t. del Napoli, ed Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, condivisero la stessa panchina. Di Francesco allenava il Cagliari e scelse proprio Calzona come suo vice fino all’esonero di fine stagione.

I due si sono ritrovati alla perfezione perché entrambi puntano su un calcio offensivo e divertente, il modulo di partenza del 433 e i due estremi d’attacco che puntano l’uomo e vanno verso la porta avversaria.

Calzona è cresciuto molto anche al fianco di Maurizio Sarri, ma non bisogna sottovalutare il lavoro svolto da Di Francesco con i giovani del Frosinone.

Oggi potranno nuovamente abbracciarsi entrambi in una sfida molto tesa al Maradona. Anche se il Napoli sembra avere la meglio, bisogna prestare molta attenzione alla squadra gialloazzurra. Entrambi lottano per qualcosa di importante: il Napoli per l’Europa, Il Frosinone per la salvezza.