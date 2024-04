Napoli-Frosinone, cambio di difesa: le possibili scelte

Dopo la vittoria del Napoli contro il Monza in trasferta, lo stadio Diego Armando Maradona ritorna sold out per la sfida contro il Frosinone delle ore 12:30. Il Napoli, però, parte con una difesa da rifare.

Senza l’appoggio di Olivera e Juan Jesus, Calzona cambia metà difesa. Mario Rui torna ad indossare la maglia accompagnato da Ostigard o Natan (favorito il primo al momento), Rrahmani e Di Lorenzo.

C’è la possibilità di tornare con Zielinski in centrocampo ad affiancare Anguissa e Lobotka.

Verso la conferma il tridente d’attacco: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.