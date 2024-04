Ammonizione pesante nel pomeriggio per l’Empoli allenato da Davide Nicola, che nella sfida di settimana prossima con il Napoli dovrà fare a meno di Emanuel Gyasi. L’attaccante ghanese non prenderà parte alla sfida del Castellani di settimana prossima contro gli azzurri perché ammonito al 91′ per proteste.