De Maggio: “Mi auguro che ADL prenda Gimenez dopo Osimhen e non faccia il braccino! Raspadori? Se va via, lo rimpiangeremo”

Valter De Maggio, giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma radiofonico Radio Goal e ha parlato delle mosse da fare quest’estate in chiave mercato.

De Maggio, riguardo il futuro di Raspasori e la scelta del futuro tecnico, si esprime così: “Raspadori è un fuoriclasse, mi auguro resti al Napoli e, soprattutto, il presidente De Laurentiis deve scegliere l’allenatore giusto per far esprimere al meglio un talento come Giacomo. Il Napoli commetterebbe un errore se decidesse di venderlo e sono sicuro che lo rimpiangeremo se andrà in un’altra squadra”.

Per quanto riguarda il futuro di Osimhen, quasi certo di lasciare Napoli a fine stagione, il giornalista campano si esprime così: “Per il post Osimhen vorrei vedere Gimenez del Feyenoord al Napoli, sono letteralmente innamorato di lui. Mi auguro che De Laurentiis non faccia il braccino e lo prenda“.