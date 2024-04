Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Frosinone, oggi c’è stata una seduta di allenamento in vista del match contro il Napoli. Per la squadra di mister Di Francesco attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, come programma odierno. Lavoro personalizzato per Monterisi. Domani mattina è in programma una nuova seduta.