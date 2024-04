La Repubblica – Film scudetto, possibile prima in città il 2 maggio. ADL pronto a chiedere il rinvio di una gara

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito della prima proiezione di Sarò Con Te, film che ripercorre il terzo scudetto del Napoli ottenuto nella precedente stagione e che uscirà nelle sale il giorno domenica 4 maggio. Secondo quanto riportato dalla testata, potrebbe esserci una prima proiezione in anteprima per il giorno venerdì 2 maggio in città, nella quale sarà presente anche la squadra, compreso Luciano Spalletti. Motivo per cui, Aurelio De Laurentiis avrebbe richiesto la calendarizzazione di Udinese-Napoli, partita che il Napoli dovrà disputare in quei giorni, a lunedì 6 maggio. Così da consentire lo svolgersi dell’evento.