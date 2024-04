Malfitano: “Perché Simeone non gioca più? Vi spiego il motivo”

“Perché Simeone non gioca più?” Questa la domanda a cui ha cercato di rispondere Mimmo Malfitano ai microfoni di Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Perché non rientra nelle preferenze dell’allenatore, ed è anche abbastanza logico: non parliamo più di un esordiente, ha la sua età e, da calciatore già formato, le sue caratteristiche sono ormai note. Calzona considera Raspadori maggiormente in grado di sostituire Osimhen in attacco o di appoggiarlo nella formazione titolare. Il fatto che il Cholito non giochi è dovuto ad una scelta tecnica. Quando ci sono queste assenze che durano a lungo, c’è un aspetto da valutare, ovvero cosa pensa l’allenatore. Probabilmente, Simeone non è il centravanti adatto a Calzona”.