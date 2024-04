Ag. Gyokeres: “Piace molto in Premier”

Viktor Gyokeres è esploso definitivamente allo Sporting Lisbona ed è di conseguenza finito nel mirino dei grendi club. Queste le parole di Hasan Cetinkaya, agente del giocatore, accostato recentemente anche al Napoli:

“In Premier lo vogliono, al momento non abbiamo fatto alcuna scelta. Il futuro di Gyokeres è legato a quello di Amorim, lo scorso anno è andato allo Sporting per lui. Vediamo cosa dice il club, che ha bisogno di vendere. In Inghilterra tanti club vorrebbero acquistarlo. Posso dire che con lo Sporting non c’è alcuna trattativa in merito al rinnovo. Riguardo al futuro parleremo anche con il presidente per capire il da farsi: finora non abbiamo fatto nessuna scelta, mancano ancora otto partite”.