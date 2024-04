Zaniolo vorrebbe tornare in Serie A e in estate potrebbero esserci diverse squadre pronte a proporgli il ritorno in Italia.

Ne ha parlato Tuttomercatoweb stamane, sottolineando come non ci sia solo il Napoli sul calciatore per la prossima stagione. Anche la Juve di Giuntoli potrebbe fiondarsi sul calciatore per riportarlo nello stivale, data anche l’esperienza in Inghilterra non così entusiasmante per l’ex Roma.