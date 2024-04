Il Mattino – Conte ha già rifiutato Napoli pochi mesi fa: la cifra choc che gli propose ADL

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’allenatore del Napoli il prossimo anno sarà Vincenzo Italiano. Dopo anni di corteggiamenti da parte del Presidente De Laurentiis, il tecnico dei viola dovrebbe lasciare Firenze dopo tre stagioni e approdare in azzurro. Il sogno però di ADL resta Antonio Conte, ma ormai le speranze di vederlo in azzurro sono molto ridotte. Il giornale rivela un suo rifiuto in tempi non sospetti, ad ottobre quando ci fu l’esonero di Garcia. Conte avrebbe rifiutato 8 milioni di ingaggio e carta bianca sul mercato. Ad oggi, a distanza di pochi mesi, il suo pensiero non sembra cambiato.